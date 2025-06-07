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Бронетехніка, РЕБ і боєприпаси: Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні

Канада прапор
Фото: Unsplash

Канада передає Україні військову допомогу на понад 35 млн канадських доларів (приблизно $25,5 млн).

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

Канада надає нову військову допомогу Україні

Глава Канади Девід Дж. Макгінті взяв участь у 28-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, де оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 35 млн канадських доларів.

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Як зазначив міністр, 30 млн із цієї суми буде спрямовано на придбання бронетранспортерів Coyote та Bison, а також на закупівлю нового обладнання та боєприпасів від канадських виробників.

Це рішення стало доповненням до попереднього передання 64 бронемашин Coyote, які надійшли до України в грудні 2024 року.

Ще 5 млн канадських доларів з оголошеного пакета підуть на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, виготовлених канадськими оборонними компаніями.

Після 28-го засідання у форматі Рамштайн партнери підтвердили незмінну підтримку України.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, у 2025 році обсяги безпекової допомоги перевищать показники усіх попередніх років війни.

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