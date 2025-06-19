Коли необхідна заміна паспорта-книжечки на ID-картку та як це правильно зробити у 2025 році

Паспорти зразка 1994 року у вигляді книжечки залишаються чинними, але в окремих випадках їх необхідно замінити на ID-картку.

Коли необхідна заміна паспорта-книжечки на ID-картку та як це правильно зробити — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли треба міняти паспорт-книжечку на ID-картку: основні випадки

Державна міграційна служба України (ДМС) зазначила, що законодавством України не визначено кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто у 2025 році в Україні паспорти громадянина у формі книжечки залишаються чинними, а їх заміна на ID-картку не є обов’язковою. Обміняти документ можна за власним бажанням.

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Проте існують певні обставини, за яких необхідно здійснити заміну паспорта-книжечки на ID-картку:

Зміна персональних даних — у разі зміни прізвища, імені, по батькові або інших даних, що зазначені в паспорті.

Виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта, або у разі закінчення строку дії документа;

Невчасне (протягом одного місяця) вклеювання фото після досягнення 25 чи 45 років.

Паспорт-книжечка став непридатним для використання через фізичні пошкодження або інші причини, що унеможливлюють ідентифікацію особи.

Заміна паспорта-книжечки на ID-картку: куди звертатися та документи

Для того щоб отримати паспорт громадянина України у формі ID-картки, необхідно особисто звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби України або до Центру надання адміністративних послуг.

Необхідні документи:

паспорт-книжечка, що підлягає заміні.

ідентифікаційний код (РНОКПП).

документи, що підтверджують підставу для заміни паспорта — наприклад, це може бути документ, що підтверджує зміну прізвища (свідоцтво про реєстрацію чи розірвання шлюбу), витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення) тощо.

довідка про реєстрацію місця проживання або зняття з реєстрації (за наявності);

заява-анкета (заповнюється під час оформлення ID-картки).

одна фотографія розміром 10 х 15 см для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів реєстру (для людей, що не можуть пересуватися самостійно).

квитанція про сплату адміністративного збору.

Яка вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки у 2025 році

З 1 січня оформлення паспортів в Україні подорожчало через зростання ціни на бланки окремих документів.

Вартість оформлення ID-картки у 2025 році у ЦНАП становить:

558 грн — виготовлення у термін до 20 робочих днів.

928 грн — виготовлення у термін до 10 робочих днів.

Державне мито — 34,00 грн.

Вартість оформлення ID-картки у 2025 році у ДМС становить 558 грн — нетемінове виготовлення, протягом 20 робочих днів, зокрема:

вартість адміністративної послуги — 126 грн;

вартість бланка — 432 грн.

Вартість термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення паспорта становить 928 грн, зокрема:

вартість адміністративної послуги — 496 грн.

вартість бланка — 432 грн.

У разі обміну втраченого чи пошкодженого паспорта сплачується держмито у розмірі 34 грн (два неоподаткованих мінімуми доходів громадян).

Після подання документів та сплати адміністративного збору ID-картка буде виготовлена у вибраний термін.

Отже, заміна паспорта-книжечки на ID-картку здійснюється за бажанням власника, окрім вищезазначених випадків.

Джерело: ЦНАП, Державна міграційна служба України

Фото: Державна міграційна служба України

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