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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Іду з політики: Олесь Довгий написав заяву про припинення повноважень нардепа

Олесь Довгий
Фото: УНІАН

Народний депутат Верховної ради України Олесь Довгий написав заяву про припинення повноважень.

Нардеп Олесь Довгий написав заяву про звільнення

Як заявив Олесь Довгий, він має наміри піти з політики, тому вже написав заяву про припинення повноважень народного депутата.

За його словами, надалі він не планує балотуватися, обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

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Водночас Довгий має наміри надалі підтримувати Збройні сили України, соціальні та культурні проєкти.

Він зазначив, що вірить в Україну, а також подякував родині, друзям і команді за підтримку.

Як йдеться на сайті Верховної Ради, Олесь Довгий був повторно обраним на позачергових парламентських виборах у 2019 році у виборчому округу №102 у Кіровоградській області.

Відомо, що він був очільником підкомітету з питань медичного страхування комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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