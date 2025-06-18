Іду з політики: Олесь Довгий написав заяву про припинення повноважень нардепа
Народний депутат Верховної ради України Олесь Довгий написав заяву про припинення повноважень.
Нардеп Олесь Довгий написав заяву про звільнення
Як заявив Олесь Довгий, він має наміри піти з політики, тому вже написав заяву про припинення повноважень народного депутата.
За його словами, надалі він не планує балотуватися, обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Водночас Довгий має наміри надалі підтримувати Збройні сили України, соціальні та культурні проєкти.
Він зазначив, що вірить в Україну, а також подякував родині, друзям і команді за підтримку.
Як йдеться на сайті Верховної Ради, Олесь Довгий був повторно обраним на позачергових парламентських виборах у 2019 році у виборчому округу №102 у Кіровоградській області.
Відомо, що він був очільником підкомітету з питань медичного страхування комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.