В Одесі руйнування та пожежі через атаку дронів, серед поранених – дитина

На світанку 17 червня РФ масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. На жаль, є руйнування та постраждалі, під завалами можуть бути люди.

Атака дронів на Одесу 17 червня: наслідки вибухів

Як повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, близько 04:36 в Одесі пролунали перші вибухи – ППО відбивала атаку ворожих дронів.

Водночас, за його словами, у місті є руйнування, впалахнули пожежі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі тощо.

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Станом на 06:30 кількість поранених зросла до 13, серед них одна дитина.

Проте під завалами ще можуть перебувати люди – пошуково-рятувальна операція триває.

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів детальніше про влучання в інклюзивний центр для дітей з особливостями психофізичного розвитку – туди, де проводили каністерапію.

За його словами, тут, на щастя, ніхто не постраждав.

– Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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