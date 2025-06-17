Атака на Запоріжжя: пошкоджено підприємства, багатоповерхівку та гуртожиток

Серія вибухів у Запоріжжі прогриміла вночі 17 червня під повітряної тривоги, оголошеної через загрозу удару балістичними ракетами.

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 17 червня

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше чотири удари по місту.

За його словами, внаслідок атаки зафіксовано руйнування на кількох підприємствах, де спалахнули пожежі.

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Також пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток, де вибуховою хвилею вибито вікна у понад 50 помешканнях.

Крім того, понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.

Проте, на щастя, минулося без жертав та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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