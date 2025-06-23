Україна почала серійне виробництво балістичної ракети Сапсан – Єрмак

Україна почала серійне виробництво нової балістичної ракети Сапсан. Цю зброю вже випробували в бою минулого місяця – ракета влучила в російську військову ціль на відстані близько 300 км.

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню The Times.

Ракета Сапсан: що відомо про технічні характеристики

Українська балістична ракета Сапсан може нести 480 кг вибухівки – це більш ніж удвічі більше корисного навантаження, ніж у відомих американських ракет ATACMS.

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Окрім потужного бойового заряду, ракета Сапсан швидкість має надзвукову – вона може летіти у понад п’ять разів швидше за звук.

Хоча Україна вже має дрони, здатні долітати навіть до Кремля, їх легше перехопити. Натомість нова ракета Сапсан значно складніша для знищення в польоті.

Офіційна інформація про те, яку ракета Сапсан дальність має – відсутня. Проте, є припущення, що ця зброя може летіти до приблизно 500 км.

Чи може ракета Сапсан долетіти до Москви

– Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів, – відповів Єрмак на запитання, чи зможе Сапсан долетіти до Москви.

Керівник Офісу президента зазначив, що не буде хвалитися, залишаючи “браваду” росіянам, у відповідь на припущення, що після операції Павутина Україна здатна завдавати ударів по всій території РФ – від Камчатки до Калінінграда.

– Ми безумовно вміємо дивувати світ. Це не погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили, а не щоб я про це говорив. Давайте на цьому зупинимося, – сказав Єрмак.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що є позитивні результати випробування української балістичної ракети Сапсан. 13 червня він повідомив про роботу над запуском серійного виробництва зброї.

Джерело : The Times

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