Украина уже использует оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан с баллистическими ракетами. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 9 декабря во время беседы с журналистами.

Глава государства отметил, что украинские силы применяют ракеты Долгий Нептун, Паляница, Фламинго, а также начали использование комплекса Сапсан. В то же время он воздержался от конкретики, подчеркнув, что не желает раскрывать детали, которые могут помочь противнику.

Зеленский добавил, что Нептуны эффективно себя показывают, а враг часто приписывает их применение даже там, где это не подтверждено, и пусть это так и остается.

Сейчас смотрят

Ракета Сапсан: что известно о технических характеристиках

Украинская баллистическая ракета Сапсан может нести 480 кг взрывчатки — это более чем в два раза больше полезной нагрузки, чем у известных американских ракет ATACMS.

Кроме мощного боевого заряда, ракета Сапсан имеет сверхзвуковую скорость — она может лететь более чем в пять раз быстрее звука.

Хотя Украина уже имеет дроны, способные долетать даже до Кремля, их легче перехватить. Зато новая ракета Сапсан значительно сложнее для уничтожения в полете.

Официальная информация о дальности ракеты Сапсан отсутствует. Однако есть предположение, что это оружие может лететь примерно на 500 км.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что есть положительные результаты испытания украинской баллистической ракеты Сапсан. 13 июня он сообщил о работе над запуском серийного производства оружия.

Преимущества ракеты Сапсан и можно ли их сбить

Украина применяет собственные ракеты Сапсан и Нептун для ударов по территории России. Иногда враг не может точно определить, какой именно тип вооружения использован, о чем недавно отметил президент Владимир Зеленский.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил в комментарии для Фактов ICTV, что между этими ракетами есть существенная разница. Крылатая ракета Нептун имеет несколько модификаций, в частности стандартную версию и так называемый Длинный Нептун. Последняя модификация имеет больший калибр и увеличенные размеры, а ее дальность полета достигает примерно 1000 км.

Это дозвуковая ракета со скоростью около 800–900 км/ч. Из-за этого она имеет общие для крылатых ракет уязвимости, ведь ее могут сбивать системы ПВО, истребители или даже переносные зенитные комплексы.

А вот Сапсан относится к баллистическим ракетам и движется со сверхзвуковой скоростью, примерно 3 Маха. Дальность ее полета меньше, до 500 км, но боевая часть значительно мощнее. По оценкам, Нептун может нести боеголовку массой до 200 кг, тогда как Сапсан способен доставить заряд до 500 кг.

По словам эксперта, основное отличие заключается в том, что ракета Сапсан движется по баллистической траектории и обладает способностью к маневрированию. Хотя ее маневренность ограничена, она все же затрудняет перехват.

Сбить такие ракеты могут только специализированные системы противоракетной обороны. К примеру, подобные возможности имеет американский Patriot, который перехватывает баллистические ракеты типа Кинжала. В России аналогом являются комплексы С-400 и С-500.

В России до начала полномасштабного вторжения насчитывалось около 50 комплексов С-400. С тех пор неоднократно появлялись официальные сообщения от СБУ, ССО и других украинских подразделений об уничтожении российских пусковых установок, радаров и других элементов этих систем.

— В итоге количество боеспособных С-400 в РФ могло сократиться до ориентировочно 30 установок. Такого ресурса недостаточно, чтобы прикрыть огромную территорию государства, — подчеркнул эксперт Павел Нарожный.

Он отмечает, что возможность Украины применять собственные баллистические ракеты, в частности Сапсан, является важным преимуществом, ведь национальные разработки не ограничиваются условиями поставки или внешними разрешениями. Это существенно усиливает возможности украинской армии и создает для России дополнительные трудности в противовоздушной обороне.

Фото иллюстративное: ГУР

Источник : The Times

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.