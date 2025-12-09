Україна вже застосовує оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан з балістичними ракетами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 9 грудня.

Зеленський про застосування ОТРК Сапсан

За словами глави держави, Україна застосовує ракети Довгий Нептун, Паляниця та Фламінго, а також почала використовувати ОТРК Сапсан.

Зараз дивляться

– Відповім на це питання поки що риторично узагальнено, тому що не хочу, щоб ворог знав усі прецеденти та деталі. Нептуни дійсно дуже добре працюють. І є моменти, коли наш ворог вважає, що було застосування Нептунів. Нехай так і продовжує вважати, – сказав Зеленський.

23 червня тодішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна почала серійне виробництво нової балістичної ракети Сапсан.

Тоді він розповів, що цю зброю вже вдалося випробувати в бою, адже ракета влучила в російську військову ціль на відстані близько 300 км.

Українська балістична ракета Сапсан здатна нести бойовий заряд масою 480 кг, що більш ніж удвічі перевищує корисне навантаження американських ракет ATACMS.

Крім того, Сапсан має надзвукову швидкість, що в понад п’ять разів перевищує швидкість звуку.

Хоча офіційна інформація щодо дальності польоту ракети Сапсан відсутня, однак припускають, що ця зброя здатна вражати цілі на відстані близько 500 км.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.