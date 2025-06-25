Справа проти Чернишова: міністр не прийшов на суд, засідання перенесли на 26 червня
Вищий антикорупційний суд переніс розгляд запобіжного заходу для віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова на четвер, 26 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернишова у Facebook.
Чому Чернишов не з’явився до суду
Розгляд справи розпочався після 11-ї ранку, але головного фігуранта в залі не було. Чернишов написав у Facebook, що просив перенести засідання через урядові зобов’язання.
За словами міністра, середа – робочий день Кабміну, де потрібна його особиста присутність. Тому він заздалегідь подав відповідне клопотання.
У суді з’явився лише адвокат Чернишова, який також попросив відкласти розгляд. Суддя Віталій Крикливий переніс засідання на четвер, 26 червня, на 12:10.
Нагадаємо, що слідство вимагає обрати Чернишову заставу в 120 мільйонів гривень без ув’язнення.
У чому звинувачують Чернишова
23 червня НАБУ повідомило Чернишову про підозру в зловживанні посадою та отриманні хабарів.
Слідчі з’ясували, що київський забудовник придумав схему для незаконного отримання земельної ділянки під житловий проєкт.
Він домовився з тодішнім міністром розвитку громад – з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про Чернишова.
Міністр разом із заступниками та керівницею держпідприємства організував передання ділянки потрібній компанії. Вони свідомо занизили вартість землі та споруд майже в п’ять разів порівняно з ринковою ціною.
Через таку махінацію держава мала втратити понад мільярд гривень – саме на стільки занизили оцінку майна.
За послуги забудовник дав Чернишову величезні знижки на квартири в уже побудованих будинках.
Замість 30 тис. грн за квадратний метр міністр платив від 1 до 8 тисяч. Загальна вигода становила понад 14,5 млн грн.
Більшість незаконно куплених квартир уже арештовані за рішенням суду.
Решту учасників корупційної схеми затримали раніше цього місяця.
Трьом призначили тримання під вартою з можливістю внести заставу від 20 до 100 мільйонів гривень, ще двом – лише заставу.