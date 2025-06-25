Справа проти Чернишова: міністр не прийшов на суд, засідання перенесли на 26 червня

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд запобіжного заходу для віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова на четвер, 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернишова у Facebook.

Чому Чернишов не з’явився до суду

Розгляд справи розпочався після 11-ї ранку, але головного фігуранта в залі не було. Чернишов написав у Facebook, що просив перенести засідання через урядові зобов’язання.

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За словами міністра, середа – робочий день Кабміну, де потрібна його особиста присутність. Тому він заздалегідь подав відповідне клопотання.

У суді з’явився лише адвокат Чернишова, який також попросив відкласти розгляд. Суддя Віталій Крикливий переніс засідання на четвер, 26 червня, на 12:10.

Нагадаємо, що слідство вимагає обрати Чернишову заставу в 120 мільйонів гривень без ув’язнення.

У чому звинувачують Чернишова

23 червня НАБУ повідомило Чернишову про підозру в зловживанні посадою та отриманні хабарів.

Слідчі з’ясували, що київський забудовник придумав схему для незаконного отримання земельної ділянки під житловий проєкт.

Він домовився з тодішнім міністром розвитку громад – з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про Чернишова.

Міністр разом із заступниками та керівницею держпідприємства організував передання ділянки потрібній компанії. Вони свідомо занизили вартість землі та споруд майже в п’ять разів порівняно з ринковою ціною.

Через таку махінацію держава мала втратити понад мільярд гривень – саме на стільки занизили оцінку майна.

За послуги забудовник дав Чернишову величезні знижки на квартири в уже побудованих будинках.

Замість 30 тис. грн за квадратний метр міністр платив від 1 до 8 тисяч. Загальна вигода становила понад 14,5 млн грн.

Більшість незаконно куплених квартир уже арештовані за рішенням суду.

Решту учасників корупційної схеми затримали раніше цього місяця.

Трьом призначили тримання під вартою з можливістю внести заставу від 20 до 100 мільйонів гривень, ще двом – лише заставу.

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