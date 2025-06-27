Вибухи у Запоріжжі: ворог атакував дронами підприємство та гаражі

Вибухи у Запоріжжі пролунали на світанку 27 червня – росіяни атакували місто ударними дронами.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибух у Запоріжжі сьогодні

За словами Івана Федорова, росіяни завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по Запоріжжю. Вибухами пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу.

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Внаслідок атаки безпілотників сталися пожежі.

На щастя, люди не постраждали, зауважив Іван Федоров.

На фото наслідки атаки безпілотників на гаражний кооператив Запоріжжя.

Зранку у Запоріжжі та Запорізькій області знову лунає повітряна тривога через активність ворожої авіації.

Нагадаємо, що 20 червня внаслідок російського обстрілу Запорізького району поранення дістала вагітна жінка. У неї мінно-вибухові травми кінцівок та живота.

У ніч на 18 червня окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. Понад десяток Шахедів завдав місту сотень мільйонів гривень збитків, повідомив Іван Федоров. Під атакою безпілотників були два великих промислових підприємства.

Вночі 17 червня прогриміла серія вибухів у Запоріжжі, російські окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування на кількох підприємствах – там спалахнули пожежі. Пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток. Людей, на щастя, не зачепило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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