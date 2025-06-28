Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський 28 червня нагородив свого колегу з Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.

Про це йдеться в указі президента №439/2025.

Дуда отримав орден Свободи

В указі президента повідомляється, що Дуда отримав нагороду за його особистий внесок у зміцнення співпраці між Україною та Польщею, а також за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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