Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи
Президент України Володимир Зеленський 28 червня нагородив свого колегу з Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.
Про це йдеться в указі президента №439/2025.
Дуда отримав орден Свободи
В указі президента повідомляється, що Дуда отримав нагороду за його особистий внесок у зміцнення співпраці між Україною та Польщею, а також за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
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