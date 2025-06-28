У суботу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва.

Про це повідомило посольство Польщі в Україні у соцмережі Х (раніше Twitter).

Дуда прибув до Києва

Президента Польщі на залізничному вокзалі зустрів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, а також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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[????????] Chargé d’affaires ad interim @P_Lukasiewicz powitał na dworcu w Kijowie Prezydenta @AndrzejDuda .Witamy! [????????] Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні @P_Lukasiewicz зустрів президента @AndrzejDuda на залізничному вокзалі в Києві. Вітаємо! pic.twitter.com/UfdL060Mie — PLinUkraine (@PLinUkraine) June 28, 2025

– Я був радий привітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії, – написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що Дуда разом з українцями святкуватиме День Конституції та зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Зауважимо, що це останній візит Анджея Дуди до України як президента Польщі. За результатами голосування, його наступником став Кароль Навроцький, який має вступити на посаду 6 серпня.

Фото: Андрій Сибіга

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