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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва

Анджей Дуда, Андрій Сибіга
Фото: Depositphotos

У суботу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва.

Про це повідомило посольство Польщі в Україні у соцмережі Х (раніше Twitter).

Дуда прибув до Києва

Президента Польщі на залізничному вокзалі зустрів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, а також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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– Я був радий привітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії, – написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що Дуда разом з українцями святкуватиме День Конституції та зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Зауважимо, що це останній візит Анджея Дуди до України як президента Польщі. За результатами голосування, його наступником став Кароль Навроцький, який має вступити на посаду 6 серпня.

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Фото: Андрій Сибіга

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