Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Зеленский наградил президента Польши Дуду орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня наградил своего коллегу из Польши Анджея Дуду орденом Свободы.
Об этом говорится в указе президента №439/2025.
Дуда получил орден Свободы
В указе президента сообщается, что Дуда получил награду за его личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Польшей, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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