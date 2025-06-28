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Зеленский наградил президента Польши Дуду орденом Свободы

Володимир Зеленський та Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня наградил своего коллегу из Польши Анджея Дуду орденом Свободы.

Об этом говорится в указе президента №439/2025.

Дуда получил орден Свободы

В указе президента сообщается, что Дуда получил награду за его личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Польшей, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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