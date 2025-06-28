Литва оголосила про вихід із договору щодо заборони протипіхотних мін
Литва повідомила Організацію Об’єднаних Націй (ООН) про свій вихід із договору про заборону протипіхотних мін (Оттавська конвенція).
Про це ввечері 27 червня написав у мережі Х міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
Вихід Литви із договору щодо заборони протипіхотних мін
– Сьогодні Литва офіційно повідомила генерального секретаря ООН про свій вихід із Договору про заборону протипіхотних мін. Це було нелегке рішення, – наголосив дипломат.
За його словами, наразі Росія є найбільшою довгостроковою екзистенційною загрозою для всієї Європи.
– Вона веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу і готується до тривалої конфронтації. Перед обличчям таких загроз Литва вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення і кожного сантиметра території НАТО усіма ефективними військовими засобами, – пояснив Будріс.
Литва не буте пов’язаною з цим договором через пів року після цього повідомлення.
Наразі парламенти всіх країн НАТО і ЄС, що межують з Росією – Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Польщі – схвалили вихід із Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни, у відповідь на загрозу з боку РФ.
Останнім це зробив 26 червня Сейм Польщі.
Оттавська конвенція, що забороняє використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби, підписана 18 вересня 1997 року, а набула чинності 1999 року. До неї приєдналися понад 160 країн.
Україна підписала конвенцію в лютому 1999 року в Нью-Йорку. Верховна Рада ратифікувала договір 18 травня 2005 року.