Події ночі 7 липня: вибухи у Харкові та Києві, удар Ізраїлю по хуситах в Ємені

Вночі та вранці 7 липня РФ вкотре атакувала Україну ударними дронами – вибухи лунали у Києві, Харкові та інших містах.

Найбільші наслідки зафіксовані у Харкові, де наразі відомо вже про понад 20 постраждалих.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 7 липня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи у Харкові

Під ранок Харків атакували ворожі дрони – зафіксовані влучання у дві багатоповерхівки, де сталися пожежі на верхніх поверхах.

Внаслідок атаки також пошкоджено цивільні обʼєкти та будівлю дитячого садочка.

Наразі відомо про 27 постраждалих, серед яких троє дітей. Їхня кількість може збільшуватися.

Вибухи у Києві

Після 01:00 у Києві ППО працювала по російських дронах.

У КМВА повідомили, що внаслідокпадіння уламків збитого БпЛА у Деснянському районі пошкоджено вікна в нежитловій будівлі.

Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється.

У Соломʼянському районі Києва уламки збитого дрона пошкодили автівку та трубу водогону.

Тут, попередньо, без пожежі та без потерпілих.

Вибухи в Одесі

Під атакою дронів цієї ночі була також Одеса. Очевидці повідомили про щонайменше два вибухи близько 2-ї години ночі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що місто та районі атакували ударні безпілотники.

Повітряну тривогу на території регіону скасовано о 02:14.

Внаслідок нічної атаки на Одесу є руйнування та пошкодження інфраструктури, зокрема СТО, знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Загорілося приміщення для охорони біля новобудови, загинув охоронець.

Скид вибухівки з дрона на Херсонщині – наслідки

Також сьогодні о 4:30 ранку поблизу Берислава Херсонської області російські окупанти скинули скинули вибухівку з дрона на трактор.

За даними обласної прокуратури, від отриманих травм загинув 35-річний водій.

Відкрито досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Ізраїль ударив по об’єктах хуситів у Ємені

Армія оборони Ізраїлю провела операцію Чорний прапор у Ємені, завдавши потужних ударів по об’єктах хуситів у портах Худейда, Рас-Іса та Саїф.

Як повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у мережі Х, йдеться зокрема про електростанцію та комерційне судно Галакс Лідер, захоплене хуситами два роки тому, “яке використовувалося для терористичної діяльностів Червоному морі”.

Він також попередив, що будь-хто, хто спробує атакувати Ізраїль, отримає удар у відповідь.

Для ударів по об’єктах хуситів у Ємені використовувалися винищувачі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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