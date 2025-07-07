Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

РФ поширює фейк про збій на Південноукраїнській АЕС: деталі

фейкові новини
Фото: Depositphotos

Центр протидії дезінформації при РНБО України офіційно спростовував черговий фейк РФ щодо аварії на Південноукраїнській АЕС.

Ситуація на Південноукраїнській АЕС: що відомо

Російські пропагандистські ресурси розповсюджують неправдиві повідомлення про аварійний збій на Південноукраїнській атомній електростанції, який Київ начебто приховав.

Центр протидії дезінформації та НАЕК Енергоатом офіційно спростовують інформацію.

Зараз дивляться

— Жодних інцидентів на Південноукраїнській АЕС не було — станція працює у штатному режимі, — йдеться у повідомленні центру.

Це підтверджують й останні звіти МАГАТЕ, які інспектори організації регулярно публікують після відвідування об’єктів.

Насправді 4 липня фахівці зафіксували аварійне відключення ліній електропередач на Запорізькій АЕС, яка постійно зазнає обстрілів з боку окупантів.

У попередньому звіті від 1 липня згадується про атаки дронів навколо кількох атомних об’єктів, зокрема Південноукраїнської АЕС, однак жодних ушкоджень чи аварій там не було.

Поширення подібних фейків — це спроба Кремля посіяти паніку, дискредитувати українську енергетичну систему та підірвати довіру до державних інституцій.

Українські атомні електростанції перебувають під постійним міжнародним контролем.

Інспектори МАГАТЕ мають повний доступ до всіх об’єктів і фіксують реальний стан справ. Будь-які суттєві зміни на станціях одразу відображаються у звітах.

Читайте також
Мобілізація жінок в Україні: Коваленко спростував фейк
жінки в армії

Джерело: Центр протидії дезінформації 

Пов'язані теми:

АваріяАЕСЕнергоатомЗАЕСРосійська пропагандаФейкові новини
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь