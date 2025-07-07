Удари РФ по Херсону коригував місцевий безробітний – СБУ

Служба безпеки України затримала в Херсоні агента ФСБ, який коригував повітряні обстріли та удари артилерії ворога з лівого берега регіону по обласному центру.

Затримання агента ФСБ у Херсоні: що відомо

Як з’ясувалося під час розслідування, завдання окупантів виконував 25-річний місцевий безробітний, який чекав на повну окупацію південної частини України. Він був завербований ФСБ через Telegram-канали, де залишав свої проросійські коментарі.

Серед основних завдань агента були пошук і передання геолокацій пунктів тимчасового базування Сил оборони, а також об’єктів енергетики.

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– Для наведення ворожого вогню фігурант використовував чат-бот, який адмініструвала російська спецслужба, – йдеться в повідомленні.

Одночасно з цим агент відстежував місця ворожих прильотів, їх наслідки та інформував про це російську спецслужбу.

Під час обшуку у фігуранта вилучено два ноутбуки та шість телефонів із сім-картами різних операторів, на які він реєстрував фейкові акаунти, щоб приховати роботу на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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