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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

У Харкові четверо людей постраждали через негоду: на семирічну дівчинку впало дерево

Рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

У Харкові відомо про чотирьох постраждалих, серед яких є дитина, унаслідок негоди – сильної зливи, граду та шквальних поривів вітру.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про постраждалих у Харкові через негоду

За словами начальника ОВА, через негоду обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі Харкова, внаслідок чого постраждали троє людей.

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– Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев, – стверджує Синєгубов.

Серед постраждалих у Харкові під час негоди є дитина. В Основ’янському районі впало дерево на семирічну дівчинку, яку госпіталізували. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Крім цього, у населеному пункті Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево внаслідок негоди, через що вона загинула, повідомили у Харківській ОВА.

Наразі підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки негоди.

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