Чекати до осені чи вже купувати светр: коли закінчиться спека в Україні

Спекотна погода продовжує випробовувати мешканців України на міцність, встановлюючи нові температурні рекорди по всій країні. Липень традиційно вважається одним із найспекотніших місяців.

Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, температурні рекорди зафіксовано як у південних, так і в центральних та північно-східних регіонах.

Найспекотнішим містом минулого тижня став Херсон, де 9 липня 2025 року стовпчик термометра піднявся до приголомшливих +39,4°C. 13 липня, у Херсоні також було зафіксовано показник у +36,4°C.

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Не менш спекотно було і в центральній Україні. У Кропивницькому 9 липня 2025 року зафіксовано +38,0°C.

На північному сході країни також не обійшлося без екстремальних температур. У Харкові 10 липня 2025 року термометри показали +37,4°C. Суми також відчули сильний удар спеки: 10 липня тут було +36,8°C, а 11 липня температура опустилася до +35,5°C.

У центральних регіонах, зокрема у Полтаві, 10 липня 2025 року було зафіксовано +36,2°C.

Коли спаде спека в Україні, ми дізнавалися у синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталі Птухи.

Коли закінчиться спека в Україні

За словами синоптикині Наталі Птухи, погода в різних куточках України буде суттєво відрізнятися. Щодо південного сходу, то принаймні до кінця робочого тижня спека продовжуватиме набридати мешканцям. Тобто до 18-19 липня на південному сході не варто очікувати зниження температури.

– Якщо говорити безпосередньо про температурні показники, то маємо таку ситуацію: у більшості областей України вночі температура сягатиме +15+22°C, а вдень +29+34°C, – зазначає синоптик.

Щодо півдня країни, то тут спостерігатиметься сильна спека +35+37°C, і так практично до завершення робочого тижня. Лише на півночі, а завтра і в західних областях вдень температура буде +24+30°C.

Коли прийде похолодання в Україну

– Впродовж 16-17 липня у західних областях України очікується зниження температури до +18+23°C. Це пов’язано з тим, що на західні області впливатиме новий циклон з атмосферними фронтами. Ми очікуємо на дощі різної інтенсивності, тож температурні показники будуть набагато нижчими, ніж зараз, – говорить Наталя Птуха.

По всій території України до кінця тижня спостерігатимуться контрасти – в одних областях буде дуже спекотно, а на заході буде прохолодно з дощами.

Тобто синоптична ситуація буде схожою на ту, що була минулого тижня. На південному сході, можливо, під кінець тижня будуть невеликі короткочасні локальні опади.

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