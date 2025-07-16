Зеленський: важливо, що Трамп сам бачить брехню Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп починає усвідомлювати брехливу тактику російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

— Трамп розуміє, що Путін йому бреше. І важливо, що він бачить це сам, а не чує від когось іншого, — наголосив Зеленський.

Зеленський: США усвідомлюють, що Україна не має програти війну

Глава держави також підкреслив, що Україна підтримувала всі ініціативи щодо припинення вогню, тоді як Росія продовжувала атаки.

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— США розуміють, що Україна не повинна програти цю війну. Путін втрачає багато військових, посилаючи їх на смерть. Усі ці усвідомлення — важливі, — додав він.

Зеленський зауважив, що цього місяця Україна досягла прориву в оборонних системах і зараз головним пріоритетом є отримання систем Patriot.

— Я вдячний за позитивний сигнал від Білого дому і особисто Президента щодо підтримки, — резюмував президент.

Нагадаємо, Трамп визнав, що кілька разів думав, ніби мирна угода з Росією можлива, однак події, зокрема нові удари по Києву, змінили його ставлення.

У розмові президент також згадав про свою ініціативу дати Росії 50 днів на припинення вогню, інакше проти неї буде запроваджено суворі тарифи.

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