Обшуки в НАБУ: в СБУ запевнили, що не отримували доступ до даних про спецоперації

21 липня Служба безпеки України розпочала перевірку дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Перевірка проводиться в межах статті 37 Закону Про державну таємницю.

Про це повідомили в СБУ.

СБУ перевіряє САП щодо держтаємниці: що відомо

У Службі безпеки офіційно запевнили: під час перевірки співробітники СБУ не отримували доступу до інформації щодо негласних слідчих дій, оперативних заходів чи спецоперацій НАБУ і САП.

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– Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів у цілому. Заяви про можливе розкриття інформації є безпідставними і маніпулятивними, – наголошено в заяві.

Водночас у СБУ нагадали, що проведення слідчих дій без ухвали суду можливе, якщо існує загроза витоку інформації, зокрема в справах, пов’язаних зі співпрацею з державою-агресором.

САП занепокоєна перевіркою у відсутність керівництва

У САП зазначили, що СБУ прийшла з перевіркою без офіційного попередження, коли керівництво НАБУ і САП перебуває у закордонному відрядженні. За словами представників прокуратури, працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні дії та спецоперації.

– Зазначені заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, – застерігають у САП.

Також прокуратура закликала СБУ дотримуватися закону, щоб уникнути витоку даних і зриву розслідувань у топкорупційних справах.

Нагадаємо, СБУ провела щонайменше 70 обшуків у НАБУ.

Вони стосуються щонайменше 15 працівників НАБУ.

Також представники Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України затримали Руслана Магамедрасулова, керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро.

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