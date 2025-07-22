У Києві, Львові та інших містах проходять мітинги проти закону щодо НАБУ та САП

У низці міст України спалахнули мітинги проти законопроєкту №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”, за який Верховна Рада проголосувала в цілому 22 липня.

Мітинги проти законопроєкту №12414 у містах України

Як повідомляють українські журналісти, мітинги проти закону щодо обмеження повноважень НАБУ та САП відбувалися у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Зокрема, у столиці на акцію протесту прийшли щонайменше 1,2 тис. людей. Вони зібралися на площі Івана Франка біля Київського національного театру імені Івана Франка.

Зараз дивляться

До неї доєднався військовослужбовець ЗСУ, адвокат, співзасновник громадської організації Принцип Масі Найєм.

У Львові люди прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку. Співорганізаторка акції Юстина Мойсеєв зазначила, що спершу на мітинг зареєструвалися 30 людей, але кількість очікуваних учасників значно зросла.

В Одесі учасники акції закликають президента Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт та скандують, щоб Україна захистила демократичні інституції.

У Дніпрі люди також вийшли на протести проти законопроєкту №12414. Учасники акції стверджують, що цей документ у разі ухвалення може напряму впливати на процвітання корупції у країні.

У різних містах люди скандують гасла та тримають у руках плакати з гаслами:

вето на закон;

ні корупції у владі;

руки геть від НАБУ;

поверніть Європу;

знову ми тут;

досить свавілля;

12414 – ганьба;

ви нас почуєте;

Янукович закінчив погано;

я не хочу в митний союз;

народний гнів страшніше НАБУ і САП;

ні – знищенню антикорупційної системи;

змінимось або помремо;

корупція – смерть майбутнього.

Нещодавно генеральний прокурор України Руслан Кравченко, керівник СБУ Василь Малюк і директор ДБР Олексій Сухачов обговорили з представниками G7 ситуацію щодо НАБУ.

Фото : Факти ICTV

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.