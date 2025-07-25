У нас є запит на 10 систем Patriot, працюємо з партнерами – Зеленський

Україна офіційно отримала підтвердження на три із 10 необхідних систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про Patriot для України

Україна продовжує роботу з партнерами щодо забезпечення ще семи комплексів.

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– У нас запит на 10. Те, що я публічно говорив. Ми зараз з партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці 10. З питанням ракет працюємо, ракети у нас є, – сказав Зеленський.

Він підтвердив, що наразі є офіційні домовленості з Німеччиною на дві системи та з Норвегією на одну.

Також ведуться переговори щодо систем Patriot з Нідерландами.

– Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія – одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, буде передавати нам системи, продавати. Наше завдання — знайти гроші на всі 10 систем, – уточнив він.

Окремо президент наголосив, що Україна працює над можливістю ліцензованого виробництва систем і ракет, хоча поки такий майданчик відкривається в Німеччині, а не на території України.

Нагадаємо, тиждень тому президент США Дональд Трамп повідомив, що одна з країн готова передати Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

А США, за його словами, в майбутньому компенсують це, виготовивши нові системи для союзників.

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