17 систем Patriot готують до відправки в Україну, більшість будуть на полі бою — Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що одна з країн готова передати Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це він заявив 14 липня під час спільного брифінгу з генсекретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

Трамп: батареї Patriot будуть передані Україні за кілька днів

Трамп зазначив, що не всі установки будуть передані, але навіть часткова поставка вже забезпечить суттєве підсилення ППО України. Трамп підтвердив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot будуть передані Україні протягом кількох днів. Він висловив сподівання, що це рішення вплине на позицію Росії у питанні можливих мирних переговорів.

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За словами американського лідера, кілька країн, які володіють системами Patriot, готові віддати їх Україні, а США в майбутньому компенсують це, виготовивши нові системи для союзників.

— Одна країна має 17 Patriot, які готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Ми укладемо угоду щодо 17, або великої частини цих 17. Вони вирушать у зону бойових дій — і це може статися дуже скоро, — заявив Трамп.

Під час обговорення з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте Трамп наголосив, що атаки РФ на українські міста не мають військової мети й спрямовані лише на створення паніки. Обидва лідери погодилися, що такі дії є неприйнятними.

Також Трамп поділився враженнями від участі в саміті НАТО в Гаазі, підкресливши, що альянс об’єднує сильні та успішні держави, які залишаються відданими спільним цінностям.

Він згадав, що раніше кілька разів були спроби досягти домовленості щодо припинення війни, але вони не мали успіху.

– Це дуже смертельна війна. Щоночі гинуть люди, – сказав президент США.

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