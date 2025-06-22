Село Андріївка Сумського району звільнили Сили Оборони України, спромігшись стабілізувати свій лівий фланг.

Про це йдеться у Telegram-каналі OSINT-проєкту DeepState.

– Цими діями вдалося, по-перше відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку, – йдеться у повідомленні.

До того ж, зусилля українських військових зупинили подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка.

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– 225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші, – додають у DeepState.

Андріївка Сумського району на карті

На мапах американського Інституту вивчення війни (ISW) за 21 червня населений пункт досі позначений, як окупований.

Генеральний штаб ЗСУ як і раніше не підтверджує сталий контроль РФ над українськими територіями на півночі Сумського району, лише інформує про два напрямки транскордонних ударів з території РФ у напрямку сіл Кіндратівка та Андріївка.

Нагадаємо, що 4 червня DeepState повідомляв, що Росія зайняла села Андріївка та Водолаги, а також просунулася біля Яблунівки на півночі Сумського району.

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