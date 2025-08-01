Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot
Німеччина оголосила про намір передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Уже найближчим часом Україна отримає додаткові пускові установки систем Patriot від Німеччини.
Про це повідомляє Міністерство оборони ФРН, а також міністр оборони України Денис Шмигаль.
Поставки триватимуть і впродовж наступних двох-трьох місяців, коли передадуть ще кілька компонентів для формування нових батарей ППО.
Україна отримає Patriot від Німеччини
Міністр оборони України підтвердив, що в найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи.
– Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту. Більше можливостей ППО для України – це більше врятованих життів, – написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
В оборонному відомстві Німеччини зазначають, що йдеться про спільну ініціативу з партнерами.
Системи Patriot, які зараз проходять ремонт і модернізацію, невдовзі будуть повністю готові до бойового використання й передані Збройним силам України.
Паралельно з цим Берлін уклав домовленість із Пентагоном.
У відповідь на тимчасове передання компонентів Німеччині гарантовано першочергове отримання новітніх систем Patriot, виготовлених у прискореному темпі. Їх фінансування Німеччина бере на себе.
– Високоефективні системи протиповітряної оборони, такі як система Patriot, є дефіцитним товаром, а виробництво деяких компонентів займає роки. Німеччина вже поставила Україні три системи, які відіграють важливу роль у протиповітряній обороні України, – зазначили в Міноборони.
Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина від початку повномасштабної агресії послідовно підтримує Україну, зокрема щодо ППО.
– Німеччина з самого початку була готова надати компоненти системи в рамках переговорів на рівні НАТО з метою підтримки України додатковими системами Patriot… Ми знову йдемо вперед і пов’язуємо цю поставку із закликом до наших партнерів надати свої системи в найкоротші терміни, — наголосив міністр.
Завдяки такому кроку ФРН не лише допомагає Україні в умовах постійної ракетної загрози, а й стимулює інші держави пришвидшити свої оборонні зобов’язання, додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше Норвегія заявила, що дійсно готова профінансувати купівлю системи протиповітряної оборони Patriot для України.