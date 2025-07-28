За час великої війни Україна повернула з полону понад 5,8 тис. людей — Зеленський

Від початку повномасштабної війни живими з полону повернули 5 857 людей, поза обмінами – ще 555 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про обміни у межах Стамбула

За результатами обмінів у межах Стамбула додому прибули понад тисячу українських військових, повідомив глава держави. Він висловив сподівання на звільнення тих цивільних, які зараз досі утримуються у Росії.

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Зеленський провів зустріч щодо обмінів полоненими

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із тими, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм. Присутні обговорили, на якому етапі наразі перебуває підготовка наступних обмінів.

Глава держави подякував за участь у цій зустрічі представникам штабу, служб, які залучаються до обмінів, команді Офісу і нашим людям, які були звільнені з російської неволі.

– Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося, – повідомив він.

Крім того, під час засідання присутні вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці.

Нагадаємо, у середу, 23 липня, відбувся черговий етап обміну полоненими, у рамках якого додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені захисники.

Фото: Володимир Зеленський

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