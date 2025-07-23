Обмін полоненими 23 липня: до України повернулись важкохворі й тяжкопоранені захисники

У середу, 23 липня, відбувся черговий етап обміну полоненими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 23 липня 2025 – подробиці

Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники, повідомив Зеленський у Telegram.

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– Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював, – написав він.

За словами голови держави, воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Він зазначив, що значна кількість тих, хто сьогодні повертається додому пробула у полоні понад три роки. Наразі всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

Президент наголосив на важливості того, що обміни тривають і наші люди повертаються додому.

Обмін полоненими 23 липня: омбудсман про повернення захисників

Омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram написав, що сьогодні на Батьківщину повернулись воїни ЗСУ, зокрема ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ.

– Серед повернутих є оборонці Донеччини, зокрема Маріуполя, Сумщини, Харківщини. Вдома й ті військові, які потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, – зазначив він.

За його словами, найстаршому звільненому — 66 років, наймолодшому — 27 років. Троє ізахисників відсвяткують завтра свій день народження на рідній землі, повідомив Лубінець.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський анонсував можливий обмін полоненими з російською стороною у зверненні вночі проти 23 липня.

Зокрема, глава держави повідомляв про старт необхідних процедур для нового обміну, за результатами якого уже сьогодні, 23 липня, мали повернутися додому українські громадяни.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими України з Росією відбувся 4 липня. Тоді додому повернулися військові та цивільні, більшість з яких перебувала у неволі ще з 2022 року.

У Координаційному штабі уточнювали, що тоді додому повернулися оборонці з категорії “поранені і важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну, додали у Координаційному штабі.

Фото: Володимир Зеленський

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