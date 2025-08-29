Останні два роки все менше хлопців закінчують українські школи – батьки вивозять їх з України.

Рішення дозволити виїзд чоловікам 18-22 років за кордон було ухвалене для того, щоб молодь могла завершувати навчання у школах та вишах України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років – пояснення Зеленського

– У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Це були широкі колегіальні консультації, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили, – сказав президент під час брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.

За його словами, наразі Україна не спостерігає масових виїздів молоді.

– Деякі люди кажуть, ті, хто дуже хотіли виїхати, напевно, колись вже виїхали, але ми повинні знаходити в державі баланс, не втратити ні освіту, ні рівень наших дітей, не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному віці, а дати можливість їм навчатися тут, бути дорослими саме в Україні і залишитись українцями, – додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть без обмежень перетинати кордон під час воєнного стану.

За словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, ця норма не поширюється на осіб, визначених у пункті 2–11 зазначених правил, а саме:

членів Кабміну,

перших заступників і заступників міністрів,

керівників центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників,

керівника Офісу президента та його заступників,

керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхніх заступників, голову СБУ та його перших заступників і заступників,

голову та членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення,

голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії,

голів та членів інших державних колегіальних органів,

секретаря РНБО та його заступників, народних депутатів України тощо.

