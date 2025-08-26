В Україні незабаром буде оновлено порядок перетину державного кордону. Уряд дозволить виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років до інших країн.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками засідання Кабінету міністрів.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Як стверджує прем’єр-міністр, всі українські чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Зараз дивляться

– Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною, – пояснила Свириденко.

За її словами, нові правила почнуть діяти з наступного дня після оприлюднення відповідної постанови.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років на засіданні уряду.

Як наголосив глава держави, всі подробиці погоджені з військовим командуванням.

Раніше на сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №13685, який стосується дозволу призовникам та військовозобов’язаним віком до 25 років виїжджати з України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.