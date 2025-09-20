Під час нічної атаки Україну ворог обстріляв ударними безпілотниками типу Шахед (Shahed), балістичними та крилатими ракетами.

Про деталі роботи протиповітряної оборони повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 20 вересня: що відомо

У ніч на 20 вересня окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши 619 засобів повітряного нападу.

Росіяни, зокрема, запустили 579 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Крім того, Україну атакували 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, які летіли із російського Єйська та тимчасово окупованого Криму.

Також ворог запустив 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.

Повітряну атаку на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Загалом вдалося збити та подавити 583 повітряні цілі:

552 ворожі дрони Shahed і безпілотники-імітатори;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.

Наразі в повітряному просторі України ще залишаються кілька ворожих БпЛА.

Атака на Україну 20 вересня: тактика ворога

Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували уже традиційну останнім часом тактику: на об’єкти, по яких бив ворог, одночасно летіли велика кількість ракет і БпЛА різних типів.

По російських крилатих ракетах цієї ночі ефективно відпрацювала тактична авіація України, зокрема винищувачі F-16.

– Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою, – наголосили в Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

