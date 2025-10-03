Бійці 110 ОМБр знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка проникла в село Вербове Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомленні 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Знищення ДРГ у Вербовому

Так, окупанти 1 жовтня заявили про нібито захоплення села Вербове. Проте 3 жовтня бійці 110 ОМБр повідомили про знищення російської диверсійно-розвідувальної групи у цьому селі.

Також росіяни носили по Вербовому свій триколор та знімали пропагандистські відео.

– В населений пункт Вербове проникла ДРГ противника, щоб зробити відео “флаговтику”, після чого окупанти були знищені нашими підрозділами. Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника, зачистили населений пункт, – йдеться у повідомленні 110 ОМБр.

Населений пункт Вербове перебуває в більшій своїй частині в сірій зоні, він не окупований, проте туди постійно просочується ворог.

Село Вербове на карті

Вербове знаходиться у Синельниківському району Дніпропетровської області. Село знаходиться на шляху до міста Покровське.

ЗСУ знищили російську ДРГ у селі Вербове – відео Фото 1

Deep State

Бійці батальйону Шквал 425 окремого штурмового полку Скеля зачистили від російських окупантів село Філія на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

