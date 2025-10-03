Бійці 110 ОМБр знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка проникла в село Вербове Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомленні 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Знищення ДРГ у Вербовому

Так, окупанти 1 жовтня заявили про нібито захоплення села Вербове. Проте 3 жовтня бійці 110 ОМБр повідомили про знищення російської диверсійно-розвідувальної групи у цьому селі.

Зараз дивляться

Також росіяни носили по Вербовому свій триколор та знімали пропагандистські відео.

– В населений пункт Вербове проникла ДРГ противника, щоб зробити відео “флаговтику”, після чого окупанти були знищені нашими підрозділами. Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника, зачистили населений пункт, – йдеться у повідомленні 110 ОМБр.

Населений пункт Вербове перебуває в більшій своїй частині в сірій зоні, він не окупований, проте туди постійно просочується ворог.

Село Вербове на карті

Вербове знаходиться у Синельниківському району Дніпропетровської області. Село знаходиться на шляху до міста Покровське.

Бійці батальйону Шквал 425 окремого штурмового полку Скеля зачистили від російських окупантів село Філія на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.