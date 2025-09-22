Українські військові просуваються вперед на Добропільському напрямку.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

ЗСУ відновили контроль над 1,3 км² на Донеччині

За добу 21 вересня Силами оборони було відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області.

Зараз дивляться

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

Сирський повідомив, що під час ведення бойових дій було знищено 43 окупанти, а загальні втрати противника становлять 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – чотири; БпЛА – шість, мотоциклів – один).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ворожих ДРГ. Загалом відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 2 696 осіб, з них безповоротні – 1 492.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що триває поповнення обмінного фонду для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі.

Також окупанти втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – п’ять, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спеціальної техніки – одна, БпЛА – 173.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.