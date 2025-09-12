Батальйон Шквал 425 окремого штурмового полку Скеля зачистив від російських окупантів село Філія на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це у Telegram повідомляє 425 окремий штурмовий полк Скеля.

Зачистка від ДРГ села Філія

Над селом Філія знову майорить український прапор.

Зараз дивляться

Так, командир батальйону Шквал із позивним Собор розповів, що його бійці отримали завдання зачистити населений пункт Філія.

Працювало дві групи військових. Росіян, які засіли у селі, закидали гранатами, били із БпЛА.

– Ми свою роботу виконали. Село зачистили, суміжників завели. Хлопці проявили себе дуже гарно… Дуже гарно, коли майорить наш прапор. Ми показуємо, що ми сила і що ми можемо, – каже військовий Собор.

Під час повернення із завдання бійці ЗСУ мали контакт із противником – російського окупанта ліквідували.

8 вересня повідомлялося, що бійці полку Скеля звільнили від російського ворога село Зарічне, що входить до складу Лиманської міської громади Краматорського району на Донеччині.

Фото: скриншот/425 ОШП Скеля

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.