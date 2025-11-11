У грудні провідні міністри країн Європи прибудуть до України, аби засвідчити підтримку заявки нашої держави на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на документ-запрошення, надісланий спільно від імені Данії та віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки до столиць держав-членів ЄС.

Що відомо про саміт ЄС у Львові

Як зазначається, неформальний саміт міністрів з європейських справ заплановано провести у Львові 10-11 грудня.

За даними видання, ініціатива відбулася на тлі зусиль європейських союзників подолати затримки, спричинені опором Угорщини щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

– Основна увага в наших дискусіях буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, поділитися роздумами щодо наступних кроків і підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України, – йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти видання.

У запрошенні також зазначається, що “скликавши зустріч в Україні, ми надішлемо чіткий і єдиний політичний сигнал про те, що майбутнє України – у рамках ЄС”.

Двоє європейських чиновників розповіли Politico, що держави-члени прагнуть забезпечити можливість для України та Молдови розпочати наступний етап реформ без очікування офіційного схвалення.

Як пише видання, це рішення дозволить Києву діяти оперативно у випадку, якщо блокування процесу вступу з боку Будапешта буде знято.

Нагадаємо, під час саміту з питань розширення ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримує і не підтримуватиме євроінтеграційний курс України.

На його переконання, Європейський Союз має зосередитися на укладенні стратегічного партнерства з Україною без надання їй членства в ЄС.

