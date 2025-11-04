Президент Володимир Зеленський має надію, що Україна зможе стати повноправним членом Євросоюзу до 2030 року.

Зеленський про майбутнє членство України в ЄС

Глава держави звернувся до учасників Європейського саміту з питань розширення, що проходить у Брюсселі, у форматі онлайн з Покровського напрямку, та висловив сподівання на здобуття Україною членства у ЄС до 2030 року.

– Передусім я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою, – відповів Зеленський на запитання, де будуть Україна та ЄС у 2030 році і чи буде Зеленський тим президентом, який приведе Україну до ЄС.

Глави держави зауважив, що буде справедливо, якщо після завершення війни Україна стане повноправним членом ЄС.

– Безумовно, я хотів би бути тим президентом, за якого Україна буде в ЄС. Але це, звичайно, не означає, що саме це є головним пріоритетом. Головне – щоб Україна приєдналася до ЄС. А хто буде президентом на той момент – це вже інше питання, – зазначив Зеленський.

До речі, сьогодні європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврорада може відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада.

