В декабре ведущие министры стран Европы прибудут в Украину, чтобы подтвердить поддержку заявки нашего государства на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ-приглашение, отправленный совместно от имени Дании и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в столицы государств-членов ЕС.

Что известно о неформальном саммите ЕС во Львове

Как отмечается, неформальный саммит министров по европейским делам запланировано провести во Львове 10-11 декабря.

По данным издания, инициатива состоялась на фоне усилий европейских союзников преодолеть задержки, вызванные сопротивлением Венгрии началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

— Основное внимание в наших дискуссиях будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Встреча даст возможность подвести итоги достигнутых результатов, поделиться размышлениями о следующих шагах и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины, — говорится в документе, с которым ознакомились журналисты издания.

В приглашении также отмечается, что “созвав встречу в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины — в рамках ЕС”.

Два европейских чиновника рассказали Politico, что государства-члены стремятся обеспечить возможность для Украины и Молдовы начать следующий этап реформ без ожидания официального одобрения.

Как пишет издание, это решение позволит Киеву действовать оперативно в случае, если блокировка процесса вступления со стороны Будапешта будет снята.

Напомним, во время саммита по вопросам расширения ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддерживает и не будет поддерживать евроинтеграционный курс Украины.

По его убеждению, Европейский Союз должен сосредоточиться на заключении стратегического партнерства с Украиной без предоставления ей членства в ЕС.

