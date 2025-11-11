Обсудят движение Украины в ЕС: во Львове пройдет саммит европейских министров
- 10–11 декабря во Львове состоится неформальный саммит европейских министров.
- В Украину прибудут министры стран Европы для поддержки ее заявки на вступление в ЕС.
В декабре ведущие министры стран Европы прибудут в Украину, чтобы подтвердить поддержку заявки нашего государства на вступление в Европейский Союз.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ-приглашение, отправленный совместно от имени Дании и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в столицы государств-членов ЕС.
Что известно о неформальном саммите ЕС во Львове
Как отмечается, неформальный саммит министров по европейским делам запланировано провести во Львове 10-11 декабря.
По данным издания, инициатива состоялась на фоне усилий европейских союзников преодолеть задержки, вызванные сопротивлением Венгрии началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
— Основное внимание в наших дискуссиях будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Встреча даст возможность подвести итоги достигнутых результатов, поделиться размышлениями о следующих шагах и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины, — говорится в документе, с которым ознакомились журналисты издания.
В приглашении также отмечается, что “созвав встречу в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины — в рамках ЕС”.
Два европейских чиновника рассказали Politico, что государства-члены стремятся обеспечить возможность для Украины и Молдовы начать следующий этап реформ без ожидания официального одобрения.
Как пишет издание, это решение позволит Киеву действовать оперативно в случае, если блокировка процесса вступления со стороны Будапешта будет снята.
Напомним, во время саммита по вопросам расширения ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддерживает и не будет поддерживать евроинтеграционный курс Украины.
По его убеждению, Европейский Союз должен сосредоточиться на заключении стратегического партнерства с Украиной без предоставления ей членства в ЕС.