Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна нічого не винна Україні за захист під час війни. Однак, за його словами, Будапешт надає допомогу в межах програм Євросоюзу, хоч і не за власним бажанням.

Про це глава угорського уряду написав у мережі Х.

Орбан назвав виступ Зеленського атакою на Угорщину

Прем’єр відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського в Брюсселі під час саміту з розширення ЄС, який він назвав “атакою на Угорщину та угорський уряд з різноманітними звинуваченнями”.

– Я також хотів би звернути увагу президента на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це все одно факт. Я мушу відкинути припущення, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось і нічого. Ми не просили такого і ніколи не проситимемо, – зазначив він.

Орбан додав, що безпеку його держави забезпечують національні оборонні сили та НАТО, “членом якого Україна (на щастя) не є”.

Він зазначив, що Угорщина прийняла українських біженців, організувала навчання у трьох українських школах, лікує поранених військових, приймає дітей у таборах, навчає медперсонал і бере участь у відбудові українських шкіл та дитсадків.

Крім того, за словами прем’єра, у 2024 році Угорщина була найбільшим постачальником електроенергії в Україну.

– Наразі ми витратили загалом €200 млн на гуманітарну допомогу українцям. Прикро, якщо це нічого не означає для президента Зеленського, – написав глава угорського уряду.

Орбан пропонує стратегічне партнерство без членства в ЄС

Водночас він підтвердив, що не підтримує і не підтримуватиме євроінтеграцію України.

За словами Орбана, “кожна держава-член має суверенне право підтримувати чи протистояти вступу нового члена. Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в ЄС.

На думку прем’єра, вступ України до ЄС “принесе війну в Європу та виведе гроші угорців в Україну”.

– Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право, – зазначив Орбан.

Нагадаємо, під час саміту розширення ЄС Володимир Зеленський заявив, що він не мусить щось пропонувати Орбану.

– Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя, – наголосив Зеленський.

Президент також додав, що блокування шляху України до ЄС є підтримкою політики Володимира Путіна.

