Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Германа Галущенка та колишньому помічнику нардепа Андрія Деркача Ігорю Миронюку.

Запобіжний захід для Ігоря Миронюка: що відомо

Ігорю Миронюку призначили тримання під вартою до 8 січня 2026 року з альтернативою застави в розмірі 126 мільйонів гривень.

Прокурор зауважив, що Миронюк не лише був одним із виконавців корупційної схеми в Енергоатомі, але й сприяв залученню до неї бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

У свою чергу адвокат підозрюваного наголосив, що прокурор нібито навмисно завищив обвинувачення проти Миронюка.

Захист наполягає, що Миронюк ніколи не мав службових повноважень у сферах діяльності Міненерго та Енергоатома і ніколи не був радником міністрів.

Напередодні прокурор САП перерахував усі ризики, через які Ігоря Миронюка варто взяти під варту.

За його словами, під час обшуку Миронюк рвав документи та намагався приховати їх, викидаючи у вікно.

Крім того, він намагався викинути з вікна свій мобільний.

За словами прокурора, фігуранти в розмовах згадують нібито стовідсоткову ймовырнысть термінового виїзду за кордон після дзвінка від міністра.

Також дружина Миронюка, як відомо, має дозвіл на проживання у Словаччині та банківський рахунок.

Нагадаємо, НАБУ і САП задокументували передання $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою Олексію Чернишову у справі про розкрадання в Енергоатомі.

12 листопада уряд України провів позачергове засідання та ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції (раніше Герман Галущенко очолював Міністерство енергетики, – Ред.).

