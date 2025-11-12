Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Кабмін виніс пропозиції щодо санкцій проти Міндіча та Цукермана

Про пропозицію Кабміну щодо санкцій проти Міндіча та Цукермана повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

– На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених Законом України Про санкції, вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, – написала вона у Telegram.

До речі, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому, але не уточнив про кого саме йдеться.

Зараз дивляться

До того ж, Зеленський заявив про рішення відсторонити міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук. Водоночас Гринчук вже написала заяву про звільнення.

Це все відбувається на тлі масштабної операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики.

В Офісі президента раніше наголошували, що для всіх причетних до схеми розкрадання у сфері енергетики

має бути невідворотність покарання”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.