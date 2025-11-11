Російські війська посилили спроби прориву до Покровська, використовуючи для цього легку техніку та погодні умови.

За даними 7 корпусу ДШВ, останніми днями окупанти намагалися просунутися через південні околиці міста, прикриваючись густим туманом.

Ситуація в Покровську

За даними військових, через погану видимість знижуються можливості української повітряної розвідки та вогневого ураження противника.

У самому Покровську наразі перебуває понад 300 російських військових, які прагнуть вийти до північних меж міста та створити умови для його оточення.

Попри це, українські захисники продовжують виявляти та ліквідовувати ворожі групи навіть у складних умовах.

Від початку листопада у Покровську було знищено 162 окупанти, ще 39 дістали поранення.

До зачистки територій залучено підрозділи Сил оборони — безпілотні комплекси, штурмові та десантно-штурмові частини, сили ССО, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції.

Нагадаємо, що у своєму звіті від 10 листопада Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що напрямок Покровськ — Мирноград залишається одним із найнапруженіших на Сході України.

Згідно зі звітом аналітиків, українські війська утримують оборону та здійснюють контрнаступальні дії для недопущення оточення міста.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю New York Post підтвердив, що ситуація під Покровськом залишається критичною, однак оборона тримається.

За його словами, Росія зосередила на цьому напрямку близько 150 тис. військових із приблизно 700 тис., які перебувають на території України.

