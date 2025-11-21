Видання Axios опублікувало повний текст 28 пунктів мирного плану США.

Згідно з проєктом , Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх військових сил та погодитися ніколи не вступати до НАТО.

28 пунктів мирного плану: що пропонують

Американська сторона наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду в “агресивні терміни”.

Мирний план містить пропозиції, які Україна досі неодноразово відхиляла.

Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що цей план непростий для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, а якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

Мирний план був розроблений посланцем Трампа Стівом Віткоффом за участю державного секретаря Марко Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Міністр армії США Ден Дрісколл представив план Зеленському у письмовій формі у четвер.

Після цього Зеленський заявив, що готовий провести переговори з цього приводу з Трампом та його командою.

28 пунктів мирного плану США: повний текст

1. Суверенітет України. Буде підтверджено суверенітет України.

2. Всеохопна угода про ненапад. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеохопну угоду про ненапад.

Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися врегульованими.

3. Зобов’язання щодо розширення. Очікується, що Росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі.

4. Діалог Росія — НАТО. Між Росією та НАТО за посередництва Сполучених Штатів буде проведено діалог для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для співпраці та майбутнього економічного розвитку.

5. Гарантії безпеки для України. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

Американський чиновник повідомив Axios, що це буде чітка гарантія безпеки для України з боку США, і це вперше офіційно обговорюється під час цих переговорів.

6. Обмеження чисельності ЗСУ. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 тис. осіб.

7. Заборона вступу до НАТО. Україна погоджується закріпити у своїй Конституції, що вона не вступатиме до НАТО, а НАТО погоджується включити до своїх статутів положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому.

8. Відсутність військ НАТО. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.

Країни НАТО, зокрема Франція та Велика Британія, працювали над окремими пропозиціями, які передбачали б розміщення невеликої кількості європейських військ на території України після війни.

Цей план, схоже, ігнорує таку можливість.

9. Європейські винищувачі. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантія США.

США отримають компенсацію за гарантію;

якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантії;

якщо Росія вторгнеться в Україну, окрім рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції будуть відновлені, визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані;

якщо Україна безпідставно запустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде визнана недійсною.

11. Членство в ЄС. Україна має право на членство в ЄС та отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається.

12. Пакет відбудови України. Потужний глобальний пакет заходів для відбудови України, зокрема:

створення Фонду розвитку України для інвестування у галузі, що швидко зростають, зокрема технології, центри обробки даних та штучний інтелект;

США співпрацюватимуть з Україною у спільній відбудові, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, зокрема трубопроводів та сховищ;

спільні зусилля щодо відновлення постраждалих від війни територій;

розвиток інфраструктури;

видобуток корисних копалин та природних ресурсів;

Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування.

13. Реінтеграція Росії. Росія буде реінтегрована у світову економіку:

скасування санкцій обговорюватиметься поетапно;

США укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з Росією для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проєктів видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці;

Росію запросять знову приєднатися до G8.

14. Заморожені активи

$100 млрд заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США зусилля з відновлення України;

США отримають 50% прибутку від цього підприємства;

Європа додасть $100 млрд;

заморожені європейські кошти будуть розморожені;

решту заморожених російських коштів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент.

15. Робоча група з безпеки. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Політика ненападу Росії. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу щодо Європи та України.

17. Договори про контроль озброєнь. Сполучені Штати та Росія домовляться про продовження дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, зокрема Договору СНО-1.

Термін дії нового СНО закінчується в лютому.

18. Без’ядерний статус України. Україна погоджується бути без’ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізька АЕС. Запорізьку атомну електростанцію буде запущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена порівну між Росією та Україною.

20. Освітні програми. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах та суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню та толерантності:

Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин;

обидві країни скасують всі дискримінаційні заходи та гарантують права українських і російських медіа та освіти;

вся нацистська ідеологія та діяльність мають бути відкинуті та заборонені.

21. Територіальні питання

Крим, Луганськ та Донецьк будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами;

бойові дії у Херсонській та Запорізькій областях будуть заморожені вздовж лінії зіткнення;

Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами п’яти регіонів;

Українські війська виведуться з тієї частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія Російської Федерації. Російські війська не входитимуть до цієї демілітаризованої зони.

22. Незмінність територіальних домовленостей. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Росія, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою.

Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов’язання.

23. Дніпро та Чорне море. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, а також будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна через Чорне море.

24. Гуманітарний комітет. Для вирішення невирішених питань буде створено гуманітарний комітет:

усіх полонених та тіла, що залишилися, буде обміняно за принципом “всіх на всіх”;

усіх цивільних затриманих та заручників, зокрема дітей, буде повернуто;

буде впроваджено програму возз’єднання сімей;

будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Вибори в Україні. Через 100 днів в Україні відбудуться вибори.

26. Амністія. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погоджуються не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому.

Це означає, що російських чиновників та солдатів не можна буде переслідувати за воєнні злочини.

27. Юридична обов’язковість. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть запроваджені санкції.

Це та сама загальна структура, яку Трамп запропонував для управління мирною угодою щодо Гази.

28. Припинення вогню. Після того як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів для початку виконання угоди.

Нагадаємо, що Вашингтон очікує від Києва пропозицію мирного плану до 27 листопада.

Після цього Сполучені Штати планують передати його Росії як основу для подальшого дипломатичного руху.

