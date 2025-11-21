Країни Європи працюють над тим, щоб створити альтернативний мирний план завершення війни в Україні, який буде вигідним для Києва.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як ЄС створює альтернативний план завершення війни в Україні

Видання зауважує, що європейські політики переконують Київ підтримати проєкт їхнього документа з нібито вигіднішими для України умовами.

– Європа сподівається підготувати план протягом кількох днів, але Київ поки не взяв на себе зобов’язання приєднатися до нього, – сказано в публікації.

Крім того журналісти зазначають, що підготовка нового плану свідчить невдоволення Європи пропозицією США.

Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо 21 листопада обговорить американську ініціативу з європейцями.

У приватних бесідах лідери ЄС називають план команди президента США Дональда Трампа капітуляцією України.

Вони намагаються використати власні зв’язки у Вашингтоні, щоб відмовити адміністрацію Трампа від такої пропозиції.

Тим часом президент Фінляндії Александер Стубб написав у себе в Х, що наразі оцінює разом з союзниками план США з 28 пунктів для завершення війни в Україні.

– Я обговорив це питання з прем’єр-міністром та міністром закордонних справ і обговорю його з урядом, – зазначив він.

У свою чергу прем’єр-міністр Британії Кір Стармер нагадав, що будь-який мир з Росією має бути укладений за згодою України.

– Ви, мабуть, бачили заяву, яку Україна опублікувала сьогодні вдень, тож вона абсолютно чітко виражає їхню позицію. Майбутнє України має визначатися нею самою, і ми ніколи не повинні втрачати з поля зору цей принцип, що лежить в основі справедливого та міцного миру, який ми всі хочемо бачити, – цитує Стармера Bloomberg.

Зауваження Стармера перегукуються з заявою головної європейської дипломатки Каї Каллас, яка сказала, що будь-яка спроба встановити мир в Україні повинна залучати Київ.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили план щодо завершення війни в Україні.

ЗМІ пишуть, що США створили мирний план для України за консультування російського представника Кирила Дмитрієва.

Президент офіційно отримав проєкт плану 20 листопада і пообіцяв обговорити його з Дональдом Трампом найближчим часом.

У мережі публікують текст мирного плану з 28 пунктів, де згадується низка положень щодо української мови, територій, війська, допомоги Заходу та інших аспектів.

