У районі села Грабовське у Сумській області, що знаходиться безпосередньо на кордоні з РФ, російські військові намагаються атакувати й просуватися вглиб України, проте Сили оборони утримують позиції та завдають ворогу вогневого ураження.

Ситуація районі села Грабовське на Сумщині

Як повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, у районі села Грабовське на Сумщині російські військові намагаються атакувати й просуватися вглиб України.

– Якщо говорити загалом про кордон з РФ, то таких населених пунктів багато. Росіяни, які зайшли туди й намагаються просунутися вглиб нашої території, успіху не мають. Підрозділи Сил оборони, зокрема ЗСУ та ДПСУ, не дають ворогу цього зробити, застосовуючи, зокрема, артилерію та безпілотники, – сказав він.

Речник зазначив, що на початку активних дій ворога українським підрозділам довелося відійти з окремих позицій, проте російські сили не змогли просунутися за межі населеного пункту.

За його словами, українські військові та прикордонники застосовують, зокрема, артилерію й безпілотники та продовжують уражати противника.

– Ще раз зазначу: просунутися за межі цього населеного пункту противнику не вдається, по ньому завдається вогневе ураження і утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці, – додав він.

До того ж, Демченко повідомив, що російські війська зберігають активність на окремих ділянках кордону в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині, однак інтенсивність атак там зменшилася і результатів противник не досягає.

Селище Грабовське на Сумщині

Грабовське – це село в Україні, у Краснопільській селищній громаді Сумського району Сумської області. Воно розташоване лише за кілька кілометрів від кордону з Росією.

Нагадаємо, що вчора, 24 грудня, начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних Сил Віктор Трегубов повідомляв, що війська РФ закріпилися у південній частині прикордонного селища Грабовське у Сумській області, проте подальше просування не фіксується.

