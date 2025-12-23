Близько 100 російських військових зайшли до села Грабовське, що у Сумській області, та намагаються просунутися у бік Рясного.

Про це в ефірі Суспільного повідомив Віктор Трегубов, речник Угруповання об’єднаних сил.

Три дні тому із цього села 36 російська бригада вивезла до Росії 52 місцевих мешканці.

У Грабовському на Сумщині тривають бої

За словами Трегубова, окупанти намагаються закріпитися у південній частині Грабовського – у селі тривають бої. Речник зауважує, що атака ворога була раптовою.

– Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої, — сказав Віктор Трегубов.

Віктор Трегубов також повідомив, що населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до російської території, можливо убезпечити лише через створення зони контролю українськими військами на кілька кілометрів углиб російської території.

Джерело : Суспільне

