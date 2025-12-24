Війські РФ закріпилися у південній частині прикордонного селища Грабовське у Сумській області, проте подальше просування не фіксується.

Ситуація біля Грабовського на Сумщині

Як повідомив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних Сил Віктор Трегубов у телемарафоні Єдині новини, окупанти закріпилися у південній частині селища Грабовське і їхня присутність там зберігається.

Він зазначив, що бойові дії у Грабовському не припиняютьсуся, проте просування противника заблоковане.

– Там, скажімо так, є постійні зіткнення, далі вони (російські війська, – Ред.) просунутися не можуть, але тим не менш у самому селищі, яке є прикордонним, вони зараз закріплені, – розповів Трегубов.

Водночас він наголосив, що специфіка розташування населеного пункту ускладнює оборону.

– Треба розуміти, що там саме селище знаходиться безпосередньо на кордоні. Якоїсь оперативної глибини, яка б дозволила поставити щось між ними та кордоном, просто не існує, – зауважив спікер.

Начальник управління комунікації УОС додав, що у селищі знаходиться близько сотні російських військових.

– Десь близько сотні, я не буду казати точну цифру, але будемо орієнтуватися на сотню, – додав Трегубов.

Він наголосив, що це підготовлені військовослужбовці мотострілецької бригади РФ.

– Це відносно звичайні їхні бійці мотострілецької бригади… Але це люди, які пройшли підготовку, – сказав представник УОС.

Коментуючи можливі наміри ворога, Трегубов зазначив, що ознак масштабної операції наразі немає.

– Сказати, що там назріває якась стратегічна операція – поки буде зарано, – наголосив він, припустивши водночас, що дії російських окупанти можуть мати інший характер.

За його словами, це більше схоже на якусь конкретну одиничну операцію, яка проводилась задля якоїсь інформаційної чи політичної мети.

Селище Грабовське на Сумщині

Грабовське – це село в Україні, у Краснопільській селищній громаді Сумського району Сумської області. Воно розташоване лише за кілька кілометрів від кордону з Росією.

Нагадаємо, що 23 грудня Віктор Трегубов, речник Угруповання Об’єднаних сил повідомив, що до села Грабовське на Сумщині зайшли близько 100 російських військових.

Також раніше повідомлялось, шо росіяни вивезли понад 50 жителів Грабовського Сумської області.

