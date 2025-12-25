В районе села Грабовское в Сумской области, которое находится непосредственно на границе с РФ, российские военные пытаются атаковать и продвигаться вглубь Украины, однако Силы обороны удерживают позиции и наносят врагу огневое поражение.

Ситуация в районе села Грабовское Сумской области

Как сообщил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, в районе села Грабовское в Сумской области российские военные пытаются атаковать и продвигаться вглубь Украины.

— Если говорить вообще о границе с РФ, то таких населенных пунктов много. Россияне, которые туда зашли и пытаются продвинуться вглубь нашей территории, успеха не имеют. Подразделения Сил обороны, в частности ВСУ и ГПСУ, не дают врагу этого сделать, применяя, в частности, артиллерию и беспилотники, – сказал он.

Спикер отметил, что в начале активных действий врага украинским подразделениям пришлось отойти с некоторых позиций, однако российские силы не смогли продвинуться за пределы населенного пункта.

По его словам, украинские военные и пограничники применяют, в частности, артиллерию и беспилотники и продолжают поражать противника.

— Еще раз отмечу: продвинуться за пределы этого населенного пункта противнику не удается, по нему наносится огневое поражение и удерживаются те позиции, на которых находятся наши военнослужащие, — добавил он.

К тому же, Демченко сообщил, что российские войска сохраняют активность на отдельных участках границы в пределах Хотинской и Юнаковской общин на Сумщине, однако интенсивность атак там уменьшилась и результатов противник не достигает.

Поселок Грабовское в Сумской области

Грабовское – это село в Украине, в Краснопольском поселковой общине Сумского района Сумской области. Оно расположено всего в нескольких километрах от границы с Россией.

Напомним, что вчера, 24 декабря, начальник управления коммуникации Группировки объединенных Сил Виктор Трегубов сообщал, что войска РФ закрепились в южной части пограничного поселка Грабовское однако дальнейшее продвижение не фиксируется.

