Департамент кибербезопасности СБУ с начала вторжения РФ нейтрализовал более 14 тыс. крупных кибератак и инцидентов, направленных на центральные органы власти и стратегические объекты Украины.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ нейтрализовала 14 тыс. масштабных кибератак врага

— ДКИБ противостоит врагу на нескольких фронтах одновременно. Во-первых, это противодействие специализированным подразделениям РФ, а также связанным с ними хакерским группировкам, — отметил руководитель ДКИБ Владимир Карастелев в документальном фильме Киберщит Украины.

По его словам, за время полномасштабного вторжения СБУ отразила более 14 тыс. таких попыток.

Служба безопасности также активно борется с вражеской информационной активностью, в частности нейтрализует ИПСО, которые Россия распространяет против Украины и ее партнеров.

Карастелев сообщил, что в 2025 году украинские киберспециалисты отбили более 3 тыс. атак врага на государственные системы.

Выявлено, что большинство кибератак РФ имело целью уничтожить цифровые сервисы или дестабилизировать работу стратегически важных предприятий в энергетической, транспортной и оборонной сферах.

В фильме эксперты СБУ рассказали, как удается противодействовать проникновению и блокированию важных правительственных и военных сетей, отражать DDoS-атаки, фишинговые кампании, бороться с кибершпионажем и цифровым терроризмом.

— Важно, что мы не только защищаемся. СБУ и наши собратья из Сил обороны проводят системные проактивные операции во вражеском цифровом пространстве. Украина очень больно бьет по противнику, но детали об этом мы пока не можем разглашать. Важно знать, что ГКИБ СБУ делает все, чтобы защитить информационное и цифровое пространство нашего государства, – резюмировал Карастелев.

