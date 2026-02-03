Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може розраховувати на пакети військової допомоги через ініціативу PURL на суму $15–16 млрд упродовж наступного року.

За його словами, програма передбачає закупівлю американського озброєння для ЗСУ та є важливою складовою гарантування безпеки України незалежно від перебігу мирних переговорів.