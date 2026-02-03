90% ракет ППО Україна отримала за програмою PURL — Рютте
90% ракет протиповітряної оборони, які отримала Україна, надійшли в межах програми PURL.
Про це під час виступу у Верховній Раді України повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Рютте про постачання Україні ракет для ППО
За словами Марка Рютте, минулого літа країни Північноатлантичного союзу забезпечили 75% усіх ракет, що надійшли в Україну, а для систем протиповітряної оборони цей показник сягнув 90%.
Він наголосив, що саме програма PURL відіграла ключову роль у зміцненні української ППО на тлі масованих ракетних та дронових атак Росії.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може розраховувати на пакети військової допомоги через ініціативу PURL на суму $15–16 млрд упродовж наступного року.
За його словами, програма передбачає закупівлю американського озброєння для ЗСУ та є важливою складовою гарантування безпеки України незалежно від перебігу мирних переговорів.
Нагадаємо, що Марк Рютте прибув до Києва з робочим візитом сьогодні, 3 лютого, та виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України.