У ніч на 3 лютого РФ здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши 521 засіб повітряного нападу, зокрема балістику та Шахеди.

Нічна атака на Україну: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, від учора, починаючи з шостої години вечора, РФ здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

  • 4 ракети Циркон/ Онікс (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. РФ, ТОТ Криму);
  • 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. РФ);
  • 28 крилатих ракет Х-101/ Іскандер-К (акваторія Каспійського моря, Курська обл. РФ);
  • 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотників інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Як наголошують у ПС ЗСУ, близько 300 з 450 безпілотників були Шахедами.

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

  • 4 ракети Циркон/Онікс;
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;
  • 20 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • 412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударного БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.
Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

