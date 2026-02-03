РФ атакувала Україну 450 дронами та 71 ракетою, зокрема Цирконами та Іскандерами
- Починаючи з шостої вечора 2 лютого РФ застосувала по Україні 521 засіб повітряного нападу.
- Сили ППО збили 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів.
- Основні напрямки удару атаки РФ були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.
У ніч на 3 лютого РФ здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши 521 засіб повітряного нападу, зокрема балістику та Шахеди.
Нічна атака на Україну: що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, від учора, починаючи з шостої години вечора, РФ здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:
- 4 ракети Циркон/ Онікс (район пуску ТОТ АР Крим);
- 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. РФ, ТОТ Криму);
- 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. РФ);
- 28 крилатих ракет Х-101/ Іскандер-К (акваторія Каспійського моря, Курська обл. РФ);
- 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотників інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.
Як наголошують у ПС ЗСУ, близько 300 з 450 безпілотників були Шахедами.
Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.
За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:
- 4 ракети Циркон/Онікс;
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;
- 20 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
- 412 ударних БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударного БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.
Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.
